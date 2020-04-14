Emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli astsubay cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosunu kafasından bıçakladı.
|14 Nisan 2020 02:31
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli astsubay cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosunu kafasından bıçakladı.
Olay, Bozkurt Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.O. ve K.A. sahilde oturup alkol aldıktan sonra sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Ö.O. cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosu K.A.'nın kafasına sokarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan K.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletle kaçan Ö.O. kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde devriye ekipler tarafından yakalandı. Bıçaklanan K.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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