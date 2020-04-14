İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İstanbul'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.
|14 Nisan 2020 03:20
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AFAD'da yer alan bilgilere göre, İstanbul Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.
SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR
Öte yandan sosyal medyada İstanbul'da meydana gelen deprem konuşuluyor. Birçok kullanıcı büyük bir ses duyduğunu yazdı.
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