Askeri Yargıtay Yönetmeliğinde Değişiklik
|14 Nisan 2020 05:07
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ASKERİ YARGITAY, ASKERİ YARGITAY BAŞSAVCILIĞI SIKIYÖNETİM
KOMUTANLIKLARI ASKERİ MAHKEMELERİ VE ASKERİ SAVCILIKLARINDA
GÖREVLENDİRİLEN HAKİM, CUMHURİYET SAVCI VE YARDIMCILARININ
NOT VE SİCİLLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/7/1982 tarihli ve 17747 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Yargıtay, Askeri Yargıtay Başsavcılığı Sıkıyönetim Komutanlıkları Askeri Mahkemeleri ve Askeri Savcılıklarında Görevlendirilen Hakim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının Not ve Sicillerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve Milli Savunma Bakanları müştereken yürütür.
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