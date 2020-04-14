1 cenaze 15 vaka: Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı
|14 Nisan 2020 06:40
|Yazdır
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan bir olay, koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. İzmir'de yaşayan kanser hastası Melahat Kılıç hayatını kaybettikten sonra defnedilmek üzere memleketi Kızıltepe'ye bağlı Eymirli Köyü'ne getirildi. Yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde, cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı. Olayın ardından Eymirli Köyü karantinaya alındı.
EVE BAŞSAĞLIĞINA GİDİLDİ
Eymirli Köyü Muhtarı Feyat Sincaroğlu, "İzmir'de yaşayan amcamızın oğlunun eşi Melahat Kılıç 8 ay önce kansere yakalanmıştı. Kemoterapi gören Melahat Hanım vefat etti. Ailesi cenazeyi defnetmek için köye getirdi. Cenazede bir araya gelindi. Taziye çadırları yasak olduğu için aile içerisinde eve başsağlığına gidildi. Çevre illerden sadece telefon açıldı. Kimden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.
MUHTAR DA VİRÜSÜ KAPTI
Cenaze sahiplerinin akrabası olan Sincaroğlu da, koronavirüse yakalananlar arasında yer aldı. Vakaların gribe benzediği için ciddiye alınmadığını belirten Sincaroğlu, şunları anlattı: "1 haftayı evde geçirdim. Durumu ciddiye almadım. Ağrı ilk önce belimden başladı. Daha sonra tat alamamaya başladım. Boğazlarımda kuruluk vardı ve ne kadar su içsem de damağım ıslanmadı. Ağrı mideme indi. Ardından başımda başlayan ağrı dayanılmaz hale geldi."
ERKEN TANI KURTARDI
Kardeşlerim hemen ambulans çağırdı. Tahlillerim pozitif çıktı. Hastanede 6 gün kaldım. Önceki gün taburcu edildim. Şu an iyiyim sadece halsizlik var. Hastanede çok güzel ilgilendiler. Kardeşlerim benden önce hastaneye giderek test yaptırmışlardı. Onların da testi pozitif çıktı. Erken tanı konduğu için tedavileri daha kısa sürdü."
VİRÜS İZMİR'DEN GELDİ
Köyde daha önce virüs vakasına rastlanmadığını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "İzmir'den gelen cenaze sahiplerinin, oradan aldıkları virüsü cenazeye katılan ve taziyede bulunan kişilere bulaştırdığı düşünülüyor. Aynı aileden 15 kişide koronavirüs çıktı. Köyde koronavirüs çıkmasıyla birlikte bölge karantinaya alındı" dedi.
Aybike Eroğlu
Eymirli Köyü
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sanayi tesislerine 10 gün yasak yolda
14 Nisan 2020 07:15
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
14 Nisan 2020 06:30
|Yasak sonrası sokağa çıkanlar sosyal mesafeyi yine unuttu
14 Nisan 2020 06:10
|UNICEF, 117 milyon çocuğun kızamık aşısını erteleyebilir
14 Nisan 2020 05:56
|İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14 Nisan 2020 03:20
|Tekirdağ'lı hemşireden anlamlı paylaşım
14 Nisan 2020 02:38
|Denizli'de koronavirüs tanılı kişi, hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı
14 Nisan 2020 02:33
|Emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı
14 Nisan 2020 02:31
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Nisan 2020 00:23
|'Turizmin başkenti' tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
13 Nisan 2020 22:56