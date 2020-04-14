1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri: Televizyona uyup cuma kılınmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda, imam ile ona uyanların aynı mekanda bulunması gerektiğini bildirdi.
 14 Nisan 2020 06:53
Yazdır
Diyanet İşleri: Televizyona uyup cuma kılınmaz

İslam'ın şiarlarından sayılan cuma namazının, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadet olduğuna işaret edilen açıklamada, bu namazın, özel hanelerde kılınmasının caiz olmadığı bildirildi.

Evde kılınan bir namazın, cuma namazı olarak geçerlilik kazanmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekanın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz."

Ayet ve hadislerden örneklerin verildiği açıklamada, "İbadetler eda edilirken Kur'an-ı kerim ve Sünnet-i Seniyye'de belirtilen bütün kural ve uygulamalara riayet etmek gerekir. İbadetlerde ekleme ve çıkarmanın yanında şekil ve eda etme biçimlerini değiştirmek de doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ziraat Bankasından çiftçilerin borcuna erteleme geliyor
14 Nisan 2020 07:29		 Sosyal güvencesi olmayanlar da virüs tedavinden ücretsiz yararlanacak
14 Nisan 2020 01:43
Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
13 Nisan 2020 23:51		 Yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi
13 Nisan 2020 23:24
İstanbu Valiliği'ne 39 motosiklet hediye edildi
13 Nisan 2020 22:12		 Kıraathanede basılan 22 kişiye 70 bin lira ceza yazıldı
13 Nisan 2020 21:33
14 günlük karantina süresi dolan 145 kişi tahliye edildi
13 Nisan 2020 19:38		 Bakan Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin açıklama
13 Nisan 2020 18:53
Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv firmasına soruşturma
13 Nisan 2020 18:38		 Hakim ve savcı adayları uzaktan eğitime başladı
13 Nisan 2020 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
1 nolu CBK'da 25 maddelik değişiklik yapıldı
Cezaevi personeline, işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
Sanayi tesislerine 10 gün yasak yolda
14 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
yozgat 4
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
sözlükte tek başına kalmak 1
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 1
duygu özaslan 1
sözlükte tek başına olmak 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam