Diyanet İşleri: Televizyona uyup cuma kılınmaz
|14 Nisan 2020 06:53
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İslam'ın şiarlarından sayılan cuma namazının, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadet olduğuna işaret edilen açıklamada, bu namazın, özel hanelerde kılınmasının caiz olmadığı bildirildi.
Evde kılınan bir namazın, cuma namazı olarak geçerlilik kazanmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekanın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz."
Ayet ve hadislerden örneklerin verildiği açıklamada, "İbadetler eda edilirken Kur'an-ı kerim ve Sünnet-i Seniyye'de belirtilen bütün kural ve uygulamalara riayet etmek gerekir. İbadetlerde ekleme ve çıkarmanın yanında şekil ve eda etme biçimlerini değiştirmek de doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.
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