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Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 14 Nisan 2020 06:30
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Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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