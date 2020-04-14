Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
|14 Nisan 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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