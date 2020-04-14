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Ziraat Bankasından çiftçilerin borcuna erteleme geliyor

Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışma kapsamında, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi ve ürün desteklerinin kapsamlarının genişletilmesinin gündemde olduğu belirtildi
 14 Nisan 2020 07:29
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Ziraat Bankasından çiftçilerin borcuna erteleme geliyor

Koronavirüs sebebiyle borçlarını ödemekte zorluk çeken çiftçiler için yeni destekler geliyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve ücretsiz izine çıkacakların üç ay süreyle ücretinin devlet tarafından ödenmesini öngören torba teklife bazı düzenlemelere gidilecek. Maliye Bakanlığı'nın gelen talepleri dikkate alarak, torba teklife yeni eklemeler yapacağı belirtilirken talepler arasında çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının ertelenmesi ve ürün desteklerinin kapsamının genişletilmesi de yer alıyor.

MESİRE YERLERİ KİRALARINA 30 HAZİRAN'A KADAR ERTELEME

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan mesire yerleri ve taşınmazlardan alınması gereken bedeller de 30 Haziran tarihine kadar ertelenecek. Yapılacak düzenlemeye göre, devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan- 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın üç ay süreyle ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir gecikme zammı veya faizi uygulanmadan tahsil edilecek. Aynı kolaylıklar milli parklar içindeki taşınmazlar için de geçerli olacak.

ELİMİZDE TÜRKİYE'Yİ DOYURACAK KADAR SEBZE MEYVE VAR

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üssü Antalya'da çiftçiler, meyve-sebze arzında sıkıntı yaşanmaması için yoğun üretim mesaisini sürdürüyor. Gerekli tedbirler alınarak yapılan çalışmalar neticesinde yetiştirilen ürünler, her yere ulaştırılmaya devam ediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaş meyve-sebze arzında sorun olmadığını belirterek, "Türkiye'yi ve dünyayı doyuracak kadar elimizde bolca yaş sebze ve meyve var. Biz vatandaşımızın gönül rahatlığıyla tüketmelerini arzu ediyoruz. Biz hiçbir şekilde Türkiye'yi yaş sebze ve meyvesiz bırakmayacağız" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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