Evde çalışmanın modası: Üstü gömlek altı pijama!

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Virüsle mücadele kapsamında evden çalışma artarken artık iş toplantıları da video konferansa taşındı. Başta Zoom olmak üzere, Whatsapp, Skype, BiP, Microsoft Teams, Google Hangouts gibi online konferans uygulamalarının kullanımı zirvede. Bu durumu gören hazır giyim firmaları online toplantılar için kombinler hazırlamaya başladı. Üstü gömlek altı pijama şeklindeki kombinler evdeki giyim modasını yansıtıyor.

Özenli giyinin

Morhipo ve boyner.com.tr Genel Müdürü Barış Akyürek, çalışanlara evde kaldıkları sürede rutinlerini korumalarını önererek, "Sabah uyandıktan sonra güzel ve özenli giyinerek güne hazırlanmak günün daha verimli geçmesini sağlıyor. İş ve ev hayatı arasında net bir sınır çizmek ve motivasyonunu sağlamak için rahat jean ve kazaklar, görüntülü toplantılar için şık bluz ve gömlekler tercih edilebilir" dedi.

İş dünyasında, sektörüne de bağlı olarak son yıllarda daha rahat, casual giyim trendlerinin öne çıktığını anımsatan Akyürek, "Bu nedenle rahat giyim ve rahat görünümler halihazırda alışık olduğumuz, müşterilerimizin tercih ettiği kombinler. Rahat kıyafetlerle motivasyonunu sağlayabilenler evde de bu şekilde çalışmaya devam ederken, görüntülü toplantılarda daha resmi giyinmeyi tercih edenler de olabiliyor" diye konuştu. Akyürek, çoğu firmanın evden çalışma düzenine geçtiğinden beri sitelerinde ev giyimi ve spor giyim ürünlerine yükselen bir ilgi olduğunu dile getirdi.

Evden çalışma modası

DeFacto yetkilileri ise milyonlarca beyaz yakalının şu dönemde evden çalıştığını anımsatarak şunları söyledi:

"Moda uzun zamandan beri gittikçe daha rahat bir giyim tarzına yöneliyor. Evden çalışma ile moda iç içe girmiş durumda. Ev giyimi ve aktif giyim en çok sattığımız ürünler arasında. Kadınlar için pijama takımı, elbise, eşofman, örme pantolon, sporcu taytı ve uzun kollu bluz ve gömlek gibi ürünler öne çıkıyor. Erkeklerde ise gömlek, eşofman, eşofman altı ve joger pantolonlar öne çıkıyor."

Üstü gömlek altı pijama

Altı ev üstü iş

LC Waikiki, online sitesini bir süreliğine kapatmış olsa da kapatmadan önce öne çıkardığı kreasyonlarla dikkat çekti. Üstü gömlek altı pijama şeklindeki tanıtımlar, 'altıevüstüiş' adlı kreasyon çok ilgi gördü.

Sağlık çalışanları için maske üretimine yönelen Colin's de, sosyal medya hesabındaki sokak kombinlerini yok ediyor. Sokak kombinleri yerine sadece insan siluetleri paylaşarak 'Evde Kal' mesajı veriyor.

Güne programla başlayın

Baltaş Grubu Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş, evden çalışan yöneticilerin her sabah saat 09:00 ve akşam 17:00'da online toplantı yapmasının verimliliği artırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Böylece herkes birbirinden haberdar olur. Güne bir program ve taahhütle başlamış olur. Konferanslara erken bağlanın. Ekrandan iletişimde bir yönetici atanması yerinde olur. Konuşan kişinin arkadan gelen ışığa dikkat etmesi gerekir. Yüz yüze iletişimin önemli ögesi göz temasıdır. Konuşan ekrana bakma eğilimindedir, oysa göz teması kameraya bakarak sağlanır."

Online toplantıda bunlara dikkat

Uygun teknoloji kullanın. İyi bir kamera, mikrofonunuz olsun. Bilgisayarı ve cep telefonunu önceden ayarlayın. Teknik sorun yaşamamak için her şeyini kontrol edin. Tam şarjlı olmasına dikkat edin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Bağlantınız sırasında evde kimsenin yüksek boyutlu bir dosya indirmediğinden emin olun. Arka planda görüşmeyi kesebilecek programları kapatın.

Olabilecek aksaklıkların önüne geçmek için 10-15 dakika erken bağlanın.

Kameraya bakmayı ihmal etmeyin. Kamerada göz teması kurmak önemli. Kameranızın açısını iyi ayarlayın.

Arka fonunuz iyi olsun. Dağınık bir arka fon sizinle ilgili algıyı etkileyebilir. Evdeki çocuk ve hayvanların görüntüye girmesine izin vermeyin.

Toplantıda yararlanacağınız dosya ve evraklar kolay ulaşılabilir yerde olsun. Onları almak için ekrandan çıkmanız pek hoş görünmez.

Toplantı sırasında çevrenizde ses olmamasına dikkat edin. Ses yapabilecek her şeyi kapatın.

Belli bir plan yapın. Konu başlıkları, gündemi belirleyip katılanları not edin.

Online görüşme sonrasında katılımcılara alınan kararlar ve önemli noktaları anlatan bir e-posta gönderebilirsiniz.