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Maskede öncelik 57-65 yaş arasına

Ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması devam ediyor. Yoğunluğun önüne geçilmesi için öncelikle 57-65 yaş arasındakilere SMS gönderiliyor
 14 Nisan 2020 08:15
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Maskede öncelik 57-65 yaş arasına


Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması kapsamında yapılan çalışmaları Milliyet'e anlattı. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılacağını hatırlatan Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirttti.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: İlk aşamada kişi başına 5 adet maske verileceğini söyleyen Çolak, "Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak. Maskeler önümüzdeki hafta içinde tüm Türkiye'ye dağıtılmış olacak" dedi.

'Mesajı bekleyin'

Çolak, vatandaşlara "Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır" uyarısında bulundu. Çolak, "SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli" ifadelerini kullandı.

'Yığılma olmasın'

Vatandaşa SMS gönderme işinin Sağlık Bakanlığı tarafından organize edildiğini belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Bakanlık SMS işini şöyle organize ediyor; diyelim ki bugün İstanbul'da toplamda 2.5 milyon insana maske verilecek. Bunu günlük 50 bin 100 bin civarında bir simülasyon alıyorlar. Ona göre, diyelim bu 100 bin maskeyi nerede, hangi ilçelerde dağıtacaklar. Her ilçe nüfusuna göre 50 kişiye 100 kişiye SMS gidecek. Bir eczanede bir yığılmaya neden olmasın diye... Bir iki saat sonra bir gruba daha SMS gidecek. Bir yaş önceliği var. İlk başta 57-65 yaş arasına SMS gidecek. Bakanlık yoğunluk oluşmasını önlemek istiyor."


Ölen eczacılar anısına saygı duruşu

Koronavirüsten hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken yaşamlarını yitiren meslektaşları için organize ettiği etkinlik dün Ankara'da gerçekleştirildi. Saygı duruşuna, Türkiye genelindeki 27 bin noktada görev yapan eczacılarla tüm sağlık çalışanları, sosyal mesafelerini koruyacak şekilde bulundukları yerden destek verdi.


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