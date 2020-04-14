1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!

Hande Fırat, Edindiğim bilgiye göre, cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu dedi.
 14 Nisan 2020 09:35
Yazdır
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!

Hande Fırat'ın yazısının ilgili bölümü:

"10 Nisan günü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten sonra sokağa çıkma yasağının açıklanması karmaşa yaratmış, özellikle açıklamanın yöntemi, açıklamayla genelge arasındaki saat farkı tartışma yaratmıştı." diyen Hande Fırat, Edindiğim bilgiye göre, cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu." ifadesine yer verdi.

KRİTİK 2.5 SAAT

Süleyman Soylu cep telefonlarını kapattı, İstanbul'a doğru yola çıktı. Kendisine bir ara Cumhurbaşkanlığı ekibi dahi ulaşamadı. Sonrasında temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyoruz. Normal koşullarda gitmek isteyene, üstelik kendisi ona telefonda "Kal" demiş olmasına rağmen sosyal medya yoluyla açıklama yapana bir kez daha "Kal" demesi mümkün değildir. Ancak hem geçilen özel süreç, hem sürece dair tek sorumluluğun Soylu'da olmaması, hem de Soylu'ya sosyal medyadaki yoğun destek Cumhurbaşkanı'nın kararında etkili oldu. Aslına bakarsanız destek karşısında istifayı kabul etseydi belki de kimi çevreler Erdoğan'ı sorumlu tutacaktı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askeri Yargıtay Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 05:07		 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında değişiklik kararnamesi yayımlandı
14 Nisan 2020 03:02
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:08		 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:07
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:05		 İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
14 Nisan 2020 00:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
14 Nisan 2020 00:18		 14 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Nisan 2020 00:08
İşte Kılıçdaroğlu'nun yaptık dediği '1000 yataklı hastane'
13 Nisan 2020 23:19		 Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
13 Nisan 2020 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
Cezaevi personeline, işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi
Sanayi tesislerine 10 gün yasak yolda
1 nolu CBK'da 25 maddelik değişiklik yapıldı
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luppo 3
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 2
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
Gereksiz hastane gitmeleri 1
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 1
mem.net sözlük cafe 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
Sürekli siren sesleri duymak 3
duygu özaslan 1
yozgat 4
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet ötürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam