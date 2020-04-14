Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!

Hande Fırat'ın yazısının ilgili bölümü:

"10 Nisan günü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten sonra sokağa çıkma yasağının açıklanması karmaşa yaratmış, özellikle açıklamanın yöntemi, açıklamayla genelge arasındaki saat farkı tartışma yaratmıştı." diyen Hande Fırat, Edindiğim bilgiye göre, cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu." ifadesine yer verdi.

KRİTİK 2.5 SAAT

Süleyman Soylu cep telefonlarını kapattı, İstanbul'a doğru yola çıktı. Kendisine bir ara Cumhurbaşkanlığı ekibi dahi ulaşamadı. Sonrasında temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyoruz. Normal koşullarda gitmek isteyene, üstelik kendisi ona telefonda "Kal" demiş olmasına rağmen sosyal medya yoluyla açıklama yapana bir kez daha "Kal" demesi mümkün değildir. Ancak hem geçilen özel süreç, hem sürece dair tek sorumluluğun Soylu'da olmaması, hem de Soylu'ya sosyal medyadaki yoğun destek Cumhurbaşkanı'nın kararında etkili oldu. Aslına bakarsanız destek karşısında istifayı kabul etseydi belki de kimi çevreler Erdoğan'ı sorumlu tutacaktı.