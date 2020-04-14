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Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'

Uzmanlar geçen hafta, "Altının onsu 1690 dolara çıkabilir" diyordu. Hafta başlarken bu sınır aşıldı. Yurt içinde çeyreğin fiyatı 600 lirayı geçti. Uzmanlar şimdi, "kararlı yükseliş" öngörüsünde bulunuyor.
 14 Nisan 2020 08:43
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Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberi:
Altın yeni bir haftaya daha sert yükselişle başladı. Gram fiyatı 368 liranın üzerini gören altında, çeyrek fiyatı ise 600 liranın üstünde seyrediyor. Yurt dışı ons fiyatının 1690 doların üzerini gördüğü altın, yurt içinde döviz kurundaki hareketten etkilenmeye devam ediyor. Altında piyasanın seyrinin 'kararlı' şekilde yukarı yönlü devam etmesi bekleniyor. Yeni test seviyesi ise ons fiyatında 1700 dolar, paralel olarak gram altında 380 lira olarak gösteriliyor.

Geçen hafta altının seyrini sayfalarına taşıyan Milliyet'te, altında yeni seyri ons fiyatındaki '1690 dolar' bandının aşılmasıyla belirleneceği değerlendirilmişti. Uzmanlar, aşılan bu seviyeyle birlikte sık sık yeni rekorların görülebileceğini, belli aralıklarda ise sakinleşme sağlanacağını belirtmişti.

Serbest piyasada gün içinde 24 ayar gram altın 368 lira, çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan işlem gördü.

Ons 1900 dolara doğru

Kapalıçarşı bölgesi kuyumcularından Nazar Özsahakyan, bugüne kadar altın fiyatlarındaki seyrin 'hep kendi rekorunu yeniden kırmak' üzerine şekillendiğine dikkat çekti. Bu kapsamda 2011 yılını hatırlatan Özsahakyan, "Ons fiyatı anlamında belli dönemlerde yavaşlamalar da olsa altın fiyatı daha da yükselir. Hep diyorum, altın onsu gördüğü rekor seviyeyi geçip yeni bir seviyeye yerleşmeden durmaz. Bu da 2011 global krizindeki seviyesi olan 1900 dolardır. Altın eski seviyesini her zaman yakalar ve geçer" dedi.

2011, dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönem olmuştu. Orta Doğu'da yaşanan ayrılıkçı hareketler, Londra'daki isyan, AB'de kemer sıkma politikaları, İtalya, Yunanistan, İspanya, İrlanda ve Portekiz'de borç krizleri, hükümet değişimleri derken yer yerinden oynamıştı. Buna karşın Türkiye ekonomisinin ise büyüme hızının yükseldiği bir yıl olmuştu.

Ağustos 2011, altın açısından tarihi bir ay oldu. Avrupa'daki borç krizi, ABD'nin borç tavanının yükseltilmesi tartışmalarının eklenmesi ve 5 Ağustos'ta tarihinde ilk kez notunun kırılması altının hızını artırdı. Kriz dönemlerinin 'güvenli limanı' olarak görülen altın, ayın son haftasında 1900 doların üzerini test etmişti.

'Patlama yaşanacak'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünlerin de yapılamadığı bu dönemde altın piyasası durgunluğunu koruyor. Ancak yaz ortasından itibaren insanların düğün planlarını henüz normal şekilde tuttuğunu belirten Kuyumcu Nazar Özsahakyan, altında fiyat ne olursa olsun, salgının ardından piyasada bir patlama yaşanacağını dile getirdi. Özsahakyan, "Talep yığılıyor, fiyat ne olursa olsun takı olarak özellikle düğünler özelinde büyük bir hareket bir anda yaşanacak" diye konuştu.

Fark 20 liraya çıktı

Gerek Kapalıçarşı bölgesinin kapalı olması, gerekse altın alım satımının durağanlaşması piyasada yeterli altının dönmesini zorlaştırıyor. Bu hareket olmayınca arz talep dengesinin şaştığını belirten kuyumcular, işçilik ve altın borsasının kapalı olması nedeniyle toptancıların daha farklı fiyatla altın verdiğini, bu nedenle tüketicinin aldığı altında üzerine eklenen farkın 10 liradan 20 liraya çıktığını ifade ediyor. Şişli bölgesi kuyumcuları, mevcut dönemde tek alım satımın sarrafiye grubu altında olduğunu anlatırken, altın borsa ekranlarında da fiyat farkının 4 liraya çıktığını dile getiriyor.


'Her yerde aradaki makas açıldı'

Bu dönemde nakit ihtiyacı olanın altın sattığını, nakdi olanın ise altın alarak yatırım yoluna gitmeye devam ettiğini vurgulayan Yenibosna kuyumcularından İbrahim Acar, piyasada az da olsa hareketin sürdüğünü söyledi. Acar, "Alım satımda yani işlem görürken ise bir fiyat farkı oluştuğu doğru. Yani ister istemez altın bulmak daha zor. Bizde ancak müşteriden geleni satıyoruz. Bu nedenle aradaki makas açılıyor. Bu ABD'de de böyle, bankalarda da böyle, semt kuyumcularında da böyle" dedi.
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