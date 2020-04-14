TFF'de gözler o tarihte! Nihat Özdemir açıkladı...

Özdemir, devlet yetkilileriyle iletişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, devlet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde. Koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu olarak ara verilen Süper Lig'de kalan haftalar ne zaman oynanacak? Ligin başlama tarihi net olarak belirlendi mi? Nihat Özdemir'den açıklama geldi. İşte detaylar...

TFF, devlet yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'de kalan haftaların akıbeti belirsizliğini koruyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin yol haritalarını belirleyeceğini ifade etti.

Nihat Özdemir, Mayıs ayını işaret etti.

Milliyet'in haberine göre; Nihat Özdemir, "Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir: "Ligler şu tarihte başlayacak gibi bir kararımız olamaz"

Liglerin başlama tarihi ile ilgili görüşmelerin titizlikle devam ettiğini belirten Özdemir, "TFF olarak 'lig şu tarihte başlayacak' demek gibi bir kararımız olamaz" ifadelerini kullandı.

Raporları bekleyeceğiz.

TFF Başkanı, "Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz.

Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek" açıklamasını yaptı.