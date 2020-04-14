Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde beş maddelik düzenleme
|14 Nisan 2020 10:00
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14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de, Yükseköğretim Kurulu tarafından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde beş maddelik düzenleme yapılmıştır.
Buna göre;
1- Tezli yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında; güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz şartı iptal edilerek; "sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara" başvurularda en az 55 olarak belirlenen ALES puanı kriteri aranmayacaktır.
2- Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartından muafiyet getirilmiştir. Bu durumda olan kişilerin, 55'ten düşük 75'ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenerek ilgili programın şartlarında duyurulacaktır.
3- Sanatta yeterlik mezunu olanlara "Doktora Diploması" yerine "Sanatta Yeterlik" diploması verilecektir.
Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırma cetvelinde yer almaktadır.
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