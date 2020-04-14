E-ticarette neler satılıyor... Canlı izleyin
E-ticarette neler satılıyor... Canlı izleyin
|14 Nisan 2020 09:38
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İdeofost internet sitesi, e-ticarette canlı olarak nelerin satıldığını anlık veriyor.
Türkiye haritas üzerinden satılan ürünler tek tek gösteriliyor.
Anlık olarak e-ticarette nelerin satıldığını görmek için TIKLAYINIZ
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