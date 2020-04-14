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Muş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
Muş'un Malazgirt ilçesinde dün evden çıkan 4 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.
|14 Nisan 2020 10:00
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Muş'un Malazgirt ilçesinde dün evden çıkan 4 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.
Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızları Menesa, dün öğleden sonra ağabeyiyle oynamak için evden çıktı.
Bir süre sonra çocuğu dışarıda göremeyen ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yetkililerden yardım istedi. Mahalleye gelen, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için çalışmalara başladı.
Ekipler, dün geceden bu yana dedektör köpeklerden de yararlanarak yaptıkları aramaya rağmen çocuğa dair bir ize ulaşamadı.
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da mahalleye giderek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı, aileyle görüştü.
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