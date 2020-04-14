150 genç mezun 'TRT Yetenek' ile istihdam edilecek
|14 Nisan 2020 10:13
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TRT, "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla kapılarını yeni mezunlara açıyor. Düzenlenen TRT Yetenek Programı ile 150 genç yeteneği yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya ve daha pek çok farklı alanda istihdam edilmesi planlanıyor.
TRT'nin yeni mezunlara yönelik istihdam programı "TRT Yetenek" ile gençler, hem sektörün ustalarıyla çalışma imkanı bulacak hem de TRT'de yeni işlerine ilk adımlarını atabilecek.
Yayıncılık sektörünün rekabetçi, enerjik, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasına katılmak için yeteneğine güvenen gençleri TRT bünyesine katmak amacıyla başlatılan "TRT Yetenek" programı; üniversitelerin lisans bölümlerinden 2019 - 2020 akademik yılında mezun olacakları, 01.01.2017 tarihi itibarıyla lisans mezuniyeti elde edenleri, 01.01.1994 sonrasında doğan ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen gençleri kapsıyor.
Başvurular Bugün Başlıyor
TRT Yetenek programına başvuru yapmak isteyen gençler, 14 Nisan - 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden online olarak yapabilecek.
Adaylar; "Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları(İK) ve Birim Mülakatı"ndan oluşan 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak.
İK ve Birim Mülakatı aşamasına kadar olan tüm adımlar online şekilde gerçekleşecek. Böylelikle koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde tüm adaylar "TRT Yetenek" programına başvuru yapabilecek.
TRT'nin istihdam projesi ile toplamda 150 genç yetenek, "TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edilecek.
Başvurularını tamamlayan adaylar, TRT Yetenek sitesinde yer alan giriş bölümünden başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreçlerini online takip edebilecek.
Adaylar projeyle ilgili tüm sorularını yetenek@trt.net.tr adresinden iletebilecek.
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