Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Uzmanlar, salgını önlemek için vatandaşları eve berber çağrılmaması konusunda uyarıyor.

Sosyal medyadaki tıraş görüntüleri

Son günlerde sosyal medyada bazı kişilerin evlerine berber çağırdığını ve berberlerin gizli yerlerde tıraş yaptığına dair görüntüler gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu işlemlerin çok riskli olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasağa rağmen gayri resmi olarak yapılan bu tür işlemlerin hem berberleri, hem de müşterilerini tehlikeye attığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şöyle uyardı:

"Bunu asla yapmamaları lazım"

"Şu anda bir kişinin hasta olmaması veya herhangi bir şikayetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem de müşteriden berbere bulaş olabilir. Bunu asla yapmamaları lazım."

"Bırakın saçlarınız dağınık kalsın"

Berberlere ve vatandaşlara bu dönemde büyük sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, "Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra bu süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine, doğal hayatına devam edecek. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. Bir şey olmaz" dedi.

Vatandaşlara büyük görev düşüyor

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de berber ve kuaför salonların kapatılma kararının, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını, ancak insanların bunu farklı algıladığına dikkat çekerek, "Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Magazin basınında da görüyoruz, yerelde de bunları duyuyoruz. Kişi eve berberi çağırdığında berber gitmek istemese bile ısrar ediyorlar. Berberin tıraş ettiği kişi Covid- 19 hastası olabilir ve hastalık kuluçka dönemindeyse ortaya belirti çıkmaz. Berber, bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona tıraş yaparsa hastalığı bu kez kendisi alır. Kuluçka süresince bir belirti olmadığı için berber de kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ederse temas ettiği her kişi risk altına girer" uyarısında bulundu.

"Kötü ve üzücü durumlara sebebiyet vermemek için bu konuda özellikle vatandaşlarımıza çok görev düşüyor" diyen Sivri, vatandaşlara "Lütfen kişisel bakımlarınızı evde yapabildiğiniz kadar yapın. İki üç hafta daha sabredin, ondan sonra kuaför salonuna da berbere de gidersiniz" dedi.