1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, berberlerin gizli yerlerde tıraş olmasının salgını artıracağı uyarısında bulunarak, "Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın." dedi.
 14 Nisan 2020 10:20
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Uzmanlar, salgını önlemek için vatandaşları eve berber çağrılmaması konusunda uyarıyor.

Sosyal medyadaki tıraş görüntüleri

Son günlerde sosyal medyada bazı kişilerin evlerine berber çağırdığını ve berberlerin gizli yerlerde tıraş yaptığına dair görüntüler gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu işlemlerin çok riskli olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasağa rağmen gayri resmi olarak yapılan bu tür işlemlerin hem berberleri, hem de müşterilerini tehlikeye attığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şöyle uyardı:

"Bunu asla yapmamaları lazım"

"Şu anda bir kişinin hasta olmaması veya herhangi bir şikayetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem de müşteriden berbere bulaş olabilir. Bunu asla yapmamaları lazım."

"Bırakın saçlarınız dağınık kalsın"

Berberlere ve vatandaşlara bu dönemde büyük sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, "Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra bu süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine, doğal hayatına devam edecek. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. Bir şey olmaz" dedi.

Vatandaşlara büyük görev düşüyor

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de berber ve kuaför salonların kapatılma kararının, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını, ancak insanların bunu farklı algıladığına dikkat çekerek, "Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Magazin basınında da görüyoruz, yerelde de bunları duyuyoruz. Kişi eve berberi çağırdığında berber gitmek istemese bile ısrar ediyorlar. Berberin tıraş ettiği kişi Covid- 19 hastası olabilir ve hastalık kuluçka dönemindeyse ortaya belirti çıkmaz. Berber, bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona tıraş yaparsa hastalığı bu kez kendisi alır. Kuluçka süresince bir belirti olmadığı için berber de kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ederse temas ettiği her kişi risk altına girer" uyarısında bulundu.

"Kötü ve üzücü durumlara sebebiyet vermemek için bu konuda özellikle vatandaşlarımıza çok görev düşüyor" diyen Sivri, vatandaşlara "Lütfen kişisel bakımlarınızı evde yapabildiğiniz kadar yapın. İki üç hafta daha sabredin, ondan sonra kuaför salonuna da berbere de gidersiniz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
14 Nisan 2020 11:12		 Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
14 Nisan 2020 09:17
Opr. Dr. Selçuk Köse koronavirüsü yendi
13 Nisan 2020 21:29		 Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu oldu
13 Nisan 2020 21:08
Gümüşhane'de koronavirüsü yenen doktor taburcu oldu
13 Nisan 2020 20:56		 MEÜ'de biri profesör 3 sağlık çalışanı karantinaya alındı
13 Nisan 2020 20:44
Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok
13 Nisan 2020 19:46		 Açıklanan verilere göre 2 gündür vaka sayısı düşüyor
13 Nisan 2020 19:20
Bilim Kurulu Üyesi: 10 gün sonra sonuçları göreceğiz
13 Nisan 2020 12:42		 Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
13 Nisan 2020 00:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
Sürekli siren sesleri duymak 3
luppo 3
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 1
duygu özaslan 1
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 4
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
çaya bisküvi banmak 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet ötürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam