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Konya'daki Argıthanı Mahallesi'nde karantina kaldırıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
 14 Nisan 2020 10:35
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Konya'daki Argıthanı Mahallesi'nde karantina kaldırıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Argıthanı Mahallesi'nin, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığını hatırlatarak, "Karantina ve sokağa çıkma yasağı, vakaların stabil hale gelmesi üzerine bugün sabahtan itibaren kaldırılmıştır." ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Şenol Özmen ise karantina tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, ancak 65 üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının devam ettiğini anımsattı.

Jandarma ekiplerinin de mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.

Argıthanı Mahallesi, 2 Nisan'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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