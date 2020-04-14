'Atık sularda Kovid-19 taraması yapılacak'
|14 Nisan 2020 10:37
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsün dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sistemini geliştirmek amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından çalışma yapılacağını ifade etti.
Bu çerçevede, Kovid-19'un su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Numune alma çalışmalarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında kantitatif PCR (qPCR) analizleri ile Kovid-19 miktar tayinleri yapılacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
14 Nisan 2020 12:14
|Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahalleye karantina kararı
14 Nisan 2020 11:17
|Yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'lar polisin hizmetinde
14 Nisan 2020 11:17
|Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
14 Nisan 2020 11:12
|Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak
14 Nisan 2020 10:54
|Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapılanmasında değişiklik
14 Nisan 2020 10:53
|'Yakınları yanında izinli olan yaşlılardan huzurevi ücreti alınmayacak'
14 Nisan 2020 10:36
|Konya'daki Argıthanı Mahallesi'nde karantina kaldırıldı
14 Nisan 2020 10:35
|Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı
14 Nisan 2020 10:34
|Kars'ta iki köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
14 Nisan 2020 10:00