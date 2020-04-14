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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
 14 Nisan 2020 10:39
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kıray'ın (40) kullandığı 59 HF 267 traktör, Büyük Karayahşi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Kıray yaşamını yitirdi. Kıray'ın cesedi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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