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Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç, 6 kişi tarafından çalındı. Polisin akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler, corona virüs nedeniyle aracı sabun ve suyla yıkadıklarını söyledi.
 14 Nisan 2020 10:48
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Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç, 6 kişi tarafından çalındı. Polisin akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler, corona virüs nedeniyle aracı sabun ve suyla yıkadıklarını söyledi.

Çaldıkları aracı corona virüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Olay, dün gece, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti.


Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi.
DHA
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