Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapılanmasında değişiklik
|14 Nisan 2020 10:53
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı yerine Personel Genel Müdürlüğü kuruldu.
Düzenlemeyi içeren "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmet birimlerini düzenleyen 279. maddesinde değişiklik yapıldı. Maddede sayılan hizmet birimlerinden "Personel Daire Başkanlığı" kaldırılarak yerine "Personel Genel Müdürlüğü" eklendi.
Kararnamede Genel Müdürlüğün görevlerine de yer verildi. Değişiklik kapsamında, Personel Daire Başkanlığı kadrosu iptal edilerek, Genel Müdürlük ve genel müdür yardımcıları ile daire başkanlığı kadroları ihdas edildi.
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