Bakan Varank açıkladı. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek
Bakan Varank: Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek.
|14 Nisan 2020 11:08
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Bakan Varank: 'Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek.'
Bakan Varank: "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak."
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