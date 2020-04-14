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Bakan Varank açıkladı. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek

Bakan Varank: Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek.
 14 Nisan 2020 11:08
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Bakan Varank açıkladı. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek

Bakan Varank: 'Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek.'

Bakan Varank: "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak."

Anadolu Ajansı
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