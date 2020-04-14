Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak

1 NOLU CBK'DAKİ, 25 MADDELİK DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR? 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde, 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle 25 maddelik bir değişiklik yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Personel Daire Başkanlığı Genel müdürlüğe dönüştürülmüş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yeni genel müdürlükler kurulmuş, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kaldırılarak yerine Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.