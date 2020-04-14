Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 köyde yaşayan vatandaşların, baraj projeleri nedeniyle belirlenen yerlere nakledilmesi ve yerleşimlerinin sağlanması kararlaştırıldı
|14 Nisan 2020 10:54
|Yazdır
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 köyde yaşayan vatandaşların, baraj projeleri nedeniyle belirlenen yerlere nakledilmesi ve yerleşimlerinin sağlanması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Köyü sakinleri, Karakurt Barajı Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakledilecek ve yerleştirilecek.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale, Irmakyanı, Meşecik ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşların da Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakli ve yerleştirilmesi sağlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
14 Nisan 2020 12:14
|Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahalleye karantina kararı
14 Nisan 2020 11:17
|Yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'lar polisin hizmetinde
14 Nisan 2020 11:17
|Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
14 Nisan 2020 11:12
|Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapılanmasında değişiklik
14 Nisan 2020 10:53
|'Atık sularda Kovid-19 taraması yapılacak'
14 Nisan 2020 10:37
|'Yakınları yanında izinli olan yaşlılardan huzurevi ücreti alınmayacak'
14 Nisan 2020 10:36
|Konya'daki Argıthanı Mahallesi'nde karantina kaldırıldı
14 Nisan 2020 10:35
|Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı
14 Nisan 2020 10:34
|Kars'ta iki köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
14 Nisan 2020 10:00