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Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 köyde yaşayan vatandaşların, baraj projeleri nedeniyle belirlenen yerlere nakledilmesi ve yerleşimlerinin sağlanması kararlaştırıldı
 14 Nisan 2020 10:54
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Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 köyde yaşayan vatandaşların, baraj projeleri nedeniyle belirlenen yerlere nakledilmesi ve yerleşimlerinin sağlanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Köyü sakinleri, Karakurt Barajı Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakledilecek ve yerleştirilecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale, Irmakyanı, Meşecik ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşların da Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle belirlenen yerlere nakli ve yerleştirilmesi sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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