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'Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar salgınla uğraşacağız'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap coronavirüsle ilgili çarpıcı bir gerçeği dikkate sundu. Azap, "Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız'' dedi.<
 14 Nisan 2020 11:26
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'Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar salgınla uğraşacağız'

Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Azap yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında çok çarpıcı ifadelere imza attı. Azap "Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız" dedi.

"İstanbul'da salgının hızı diğer illere göre 2-3 hafta önde''

Sözcü'nün Korona Gündem programında değerlendirmelerde bulunan Azap, ülkede salgının artmasıyla sadece teoride değil, görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hastaların tedavileriyle de ilgilendiklerini dile getirdi. Azap, Ankara'da vaka sayısında hızlı bir tırmanışın olmadığını ancak İstanbul'da salgının hızının diğer illere göre iki üç hafta önde olduğunu söyledi.

"Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak''

Koronavirüsle mücadelede virüsün tamamen yok edilip durdurulamayacağını anlatan Azap "Hastalığı baskılamak için alınan önlemlerin asıl amacı salgının kontrollü bir şekilde toplumda yayılmasını sağlamak. Yoksa biz salgını tamamen durduramayacağımızı çok iyi biliyoruz. Çin bile çok sıkı önlemler almasına rağmen başaramadı bunu. Bu biraz hastalığın bulaşma dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bu hastalık kendinden önceki SARS virüsünebenzemiyor. O tamamen yok edilebilmişti. Bu ise yavaşlatılabilecek. Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız.'' diye konuştu.
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