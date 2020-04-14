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AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş 15 maddelik yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu
 14 Nisan 2020 11:28
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AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş 15 maddelik yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz" dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek. Düzenlenen yeni teklifin ise 15 maddeden oluştuğu duyuruldu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları:

- İlan ve çevre ve temizlik vergileri, faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmaması
- Hazine ve belediye taşınmazlarıyla, milli parklar ve orman genel müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerin ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevfikatlarına, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerin toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenmesine imkan sağlıyoruz.

- Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturalarının 3 ay süreyle belediyeler tarafından ertelenmesine imkan tanıyoruz. Burada yetkiyi belediyelere veriyoruz.

- Sermaye şirketlerinde 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı kararının %25 ile dağıtılacak

- Tarım kredi satış kooperatiflerinin destekle borçları 2021 yılına ertelenecek

- Seyahat Acentelarına Birliğine üye seyahat acentalarının 2020 yılı ödemeleri 2021 yılına erteleniyor.

- TOBB, kooperatif ve derneklerin, genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve mevcut organlarının yetkilerinin devam etmesine yönelik bir düzenleme bulunuyor.

- Tarım ürünleri lisanslı depoculuk lisans süreleri 1 yıl daha uzatıyoruz.

- Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliyeye yetki veriyoruz.
Memurlar.Net
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