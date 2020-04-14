1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronavirüs taşıyıcısı sosyal mesafeye uymazsa 406 kişiye virüs bulaştırabilir'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan: University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, koronavirüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu, çok büyük bir oran
 14 Nisan 2020 11:40
Yazdır
'Koronavirüs taşıyıcısı sosyal mesafeye uymazsa 406 kişiye virüs bulaştırabilir'

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişinin, sosyal mesafeye uymadığı takdirde ayda 406 kişiye virüs bulaştırabileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna ve virüsün yayılma hızının bu şekilde azaltılabileceğine dikkati çekti.

Vakaların yüzde 50'sinin koronavirüs taşıdığı halde hiçbir belirti vermediğine işaret eden Özkan, "En riskli grup da bu. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafenin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlarda virüsün bulaşma süresinin hızlandığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

"University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil."

- "Yeniden bulaş olabilir"

Bulaş meselesinin oldukça ciddi bir konu olduğuna işaret eden Özkan, "Çin'de son literatür bilgisinde 4 vaka yayımlandı. Bu kişiler iyileşip PCR testi 2 kez negatif çıktığı için taburcu edilmiş, ancak 14 gün sonraki kontrolde testleri tekrar pozitif çıkmıştır. Bu durum bize yeniden bulaş olabileceğini göstermektedir." diye konuştu.

Hasan Özkan, hastalığa ilişkin Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda 100 hastanın 30'unun kanında hastalık bittikten 14 gün sonra yapılan testlerde koruyucu antikorun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu bize, vakaların yüzde 30'unda bağışıklık gelişmediğini ve bu hastalara yeniden virüsün bulaşabileceğini düşündürtüyor." şeklinde konuştu.

Kovid-19 ile ilgili bilgilerin kısıtılı bir süreyi içerdiğini aktaran Özkan, hastalığın kan yoluyla bulaşıp bulaşmadığının da henüz bilinmediğini, sadece trombosit ve lökosit azlığından dolayı bazı vakalarda Kovid-19'un ağır seyrettiğine dair tespitlerin yayımlandığını da kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı
14 Nisan 2020 12:03		 'Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar salgınla uğraşacağız'
14 Nisan 2020 11:26
Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor
14 Nisan 2020 11:06		 Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek
14 Nisan 2020 10:45
Asırlık nine koronavirüsü yendi
14 Nisan 2020 10:24		 Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
14 Nisan 2020 10:20
Artvin'de kent merkezine inen ayı ve 2 yavrusu kameralara yansıdı
14 Nisan 2020 10:15		 Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 10:03
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
14 Nisan 2020 09:20		 Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
14 Nisan 2020 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 1
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
11.04.2020 Burcu Köksal'ın Tbmm'de yaptığı konuşma 3
sözlükte tek başına olmak 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 2
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 3
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam