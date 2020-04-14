Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Aksaray'da inşaatın havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü
Aksaray'da bir inşaatın yedinci katından havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
|14 Nisan 2020 12:27
|Yazdır
Aksaray'da bir inşaatın yedinci katından havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki 8 katlı bir inşaatın yedinci katında çalışan Zeki Kozan (58), bastığı kalasta dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
İşçilerin duvarı kırarak ulaştığı Kozan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kozan, kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar
14 Nisan 2020 10:48
|Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
14 Nisan 2020 10:39
|Muş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
14 Nisan 2020 10:00
|Zehirli gözlemeden miras cinayeti çıktı
14 Nisan 2020 09:38
|Okul müdürü direksiyon başında kalp krizinden öldü
14 Nisan 2020 09:36
|Silahlı kavga ihbarına giden polis, kumarcıları yakaladı
13 Nisan 2020 23:46
|Belediye başkanının evine silahlı saldırı
13 Nisan 2020 20:15
|Koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
13 Nisan 2020 20:07
|Üniversiteli Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten iz yok
13 Nisan 2020 19:10
|'Artık emniyet düşünsün' dedi, yakalanınca özür diledi
13 Nisan 2020 19:06