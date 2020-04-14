Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
|14 Nisan 2020 12:28
|Yazdır
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktör kullanarak gübre attı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Afşin ilçesi Berçenek Mahallesi'nde yaşayan Ali Dağlı, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak 65 yaş üstünde olması nedeniyle evden çıkmadığını ve bu nedenle buğday tarlasına gübre atamadığını söyledi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri tarlaya giderek Dağlı'nın isteğini yerine getirdi. Traktöre binen ekipler, tarlaya gübre attı.
Dağlı, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnfaz düzenlemesi sonrası cezaevlerinde tahliye hazırlıkları var
14 Nisan 2020 13:56
|Emniyetten hız denetimi: 19 bin 895 araç sürücüsüne ceza
14 Nisan 2020 13:24
|YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti
14 Nisan 2020 13:15
|TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Yüklenici firmaya ceza kestik
14 Nisan 2020 13:12
|THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
14 Nisan 2020 12:14
|Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahalleye karantina kararı
14 Nisan 2020 11:17
|Yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'lar polisin hizmetinde
14 Nisan 2020 11:17
|Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
14 Nisan 2020 11:12
|Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak
14 Nisan 2020 10:54
|Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapılanmasında değişiklik
14 Nisan 2020 10:53