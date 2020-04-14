Basın İlan Kurumu, Bakanlığın izni olmayan ilanları mı yayınlıyor?

Aksaray İli Taşpınar Belediyesinin 1 kişilik itfaiye eri alım ilanı Basın İlan Kurumunca yayımlandı.

Ancak ilanda;

1- Covid-19 sürecine, büyükşehirlerden çıkış yasağı olmasına rağmen bizzat başvuru istenmektedir.

2- İlanda itfaiyeci alımı için ilgili eğitimi almış adaylar değil 4 yıllık herhangi bir bölüm mezunu alınacaktır.

3- Üstelik KPSS taban puanı olarak da 55 puan belirlenmiştir.

İlan bu yönüyle kişiye özel niteliktedir.

Diğer taraftan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesi şu şekildedir:

"Madde 15 - Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınır. Belediyeler, Yönetmelik eki Ek-5 Atama İzin Formunu ve Ek-6 Personel Gider Oranı Cetvelini doldurarak izin talebinde bulunur. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz.

(2) Belediye, atama yapılacak boş itfaiye eri kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adreslerinde duyurur.

(3) Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet adresinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır.

(4) Sınav ilan duyuruları, üçüncü fıkrada belirtilen kurum tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır."

Yönetmelikte bu hükümlere göre,

1- Çevre ve Şehirclik Bakanlığından sadece kadro unvan ve sayıları için izin alınmaktadır. Başvurular için belirlenen şartları kontrol eden bir kurum yok görünmektedir. Bu konuda yönetmeliğe bir madde eklenmelidir.

2- Sınav ilan duyurularının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nce kontrol edildikten sonra yayımlanacağı belirtilmektedir. İlan "30 gün önce duyurulur" şartını bile taşımamaktadır.

3- Basın İlan Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü onayının olmadığı ilanları yayınlamamalıdır.