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Bugün karantina uygulanmaya başlanan yerleşim yerleri

Koroavirüs nedeniyle bugün de yeni yerleşim yerlerinde karantina uygulanmaya başlandı
 14 Nisan 2020 14:01
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Bugün karantina uygulanmaya başlanan yerleşim yerleri

ARDAHAN

Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Mustafa Kemal mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mahallenin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındığını aktardı.

Mahallede tespit edilen bir Kovid-19 vakasından dolayı çalışmanın başladığını belirten Masatlı, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar bu mahallemizde karantina uygulamasını başlattık." ifadesini kullandı.

Masatlı, mahallede sağlık ekiplerince de çalışma başlatıldığını sözlerine ekledi.

SİVAS

Sivas'ta iki köy karantina altına alındı.

Sivas Pandemi Kurulunun aldığı kararla Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyü ve Gölova ilçesine bağlı Boğazköy karantina altına alındı. Ayrıca daha önce karantina altına alınan; Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü, Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü, Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü ve Koyulhisar ilçesine bağlı Kurşunlu ve Yağcılar köylerinde karantina uygulaması kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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