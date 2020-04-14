YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti

YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle "Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacaktır.

Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere "ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecektir.

Bilindiği üzere YÖK son dönemde YÖK 100/2000 Doktora Projesi gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacaktır.?