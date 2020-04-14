YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti
|14 Nisan 2020 13:15
|Yazdır
YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle "Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacaktır.
Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere "ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecektir.
Bilindiği üzere YÖK son dönemde YÖK 100/2000 Doktora Projesi gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacaktır.?
1-Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 14, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İnfaz düzenlemesi sonrası cezaevlerinde tahliye hazırlıkları var
14 Nisan 2020 13:56
|Emniyetten hız denetimi: 19 bin 895 araç sürücüsüne ceza
14 Nisan 2020 13:24
|TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Yüklenici firmaya ceza kestik
14 Nisan 2020 13:12
|Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
14 Nisan 2020 12:28
|THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
14 Nisan 2020 12:14
|Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahalleye karantina kararı
14 Nisan 2020 11:17
|Yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'lar polisin hizmetinde
14 Nisan 2020 11:17
|Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
14 Nisan 2020 11:12
|Kars ve Artvin'deki baraj projeleri nedeniyle bazı köyler taşınacak
14 Nisan 2020 10:54
|Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapılanmasında değişiklik
14 Nisan 2020 10:53