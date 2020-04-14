Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|14 Nisan 2020 13:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 98.095,06 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.696,42 puan artarak 98.095,06 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 2,76 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,58 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 3,85 ile inşaat oldu.
Analistler, bugün küresel pay piyasalarındaki olumlu seyre paralel Borsa İstanbul'da da alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.Çeyrek altın ne kadar?
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