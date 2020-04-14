1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ilk defa yüzün altına düştü

Ülkede bir ay sonra ilk kez günlük can kaybı 100'ün altına düştü. Son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 74 bin 877'ye ulaştı
 14 Nisan 2020 13:19
Yazdır
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ilk defa yüzün altına düştü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının da 1574 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 683'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 691 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 2 bin 146 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 48 bin 129 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 287 bin 359 olduğunu sözlerine ekledi.

- Can kaybı bir ay sonra ilk kez 100'ün altına düştü

İran'da 97 ölümün kaydedildiği 14 Mart'tan sonraki 31 gün içinde ilk kez günlük can kaybında 100'ün altına düşüldü.

Vaka sayısında da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bini geçti
14 Nisan 2020 13:21		 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini aştı
14 Nisan 2020 12:16
Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
13 Nisan 2020 23:36		 Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe
13 Nisan 2020 22:51
İngiltere'de karantina uygulaması devam edecek
13 Nisan 2020 22:02		 Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 440 bini aştı
13 Nisan 2020 21:21
İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek
13 Nisan 2020 21:04		 Dünya genelindeki vaka sayısı 2 Milyona yaklaştı
13 Nisan 2020 20:52
Fransa'da son 24 saatte 574 hasta hayatını kaybetti
13 Nisan 2020 20:48		 Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötüye gidiyor
13 Nisan 2020 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
0.021 oranı 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
11.04.2020 Burcu Köksal'ın Tbmm'de yaptığı konuşma 3
luppo 3
Süleyman soylu'nun istifa etmesi 3
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
entübe hasta sayısı 3
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 2
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 1
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet ötürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam