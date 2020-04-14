Ziya Selçuk açıkladı... Bilişim alanında uluslararası sertifika imkanı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşım ile lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceğini duyurdu.
|14 Nisan 2020 13:32
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşım ile lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceğini duyurdu.
Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı paylamış;
Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var; bilişim teknolojileri alanında
uluslararası sertifika alabileceksiniz.
Başvurular online, eğitim uzaktan, sertifikalar bizden. Derinleşmek, kendine yatırım yapmak sizden.
Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var; bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceksiniz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 14, 2020
Başvurular online, eğitim uzaktan, sertifikalar bizden. Derinleşmek, kendine yatırım yapmak sizden.https://t.co/yNnqlIgbQG
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