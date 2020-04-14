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Ziya Selçuk açıkladı... Bilişim alanında uluslararası sertifika imkanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşım ile lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceğini duyurdu.
 14 Nisan 2020 13:32
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Ziya Selçuk açıkladı... Bilişim alanında uluslararası sertifika imkanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşım ile lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceğini duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı paylamış;

Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var; bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceksiniz.
Başvurular online, eğitim uzaktan, sertifikalar bizden. Derinleşmek, kendine yatırım yapmak sizden.
Memurlar.Net
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