Zonguldak'ta 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası verilecek
|14 Nisan 2020 13:41
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Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulanacak.
Kentte, İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında, seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin verilmiyor.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumadan yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası kesileceğini bildirdi.
Turanlı, paylaşımında şunları kaydetti:
"Yarın elimize metreyi alacağız. 1,5 metrede iki kişi yan yana görürsek, tutanağımızı tutup gereğini yapacağız. Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır."
Polis ekiplerinin ise kent merkezinde devriye atarak birbirine yakın vatandaşları uyararak idari para cezası uyguladığı görüldü.
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