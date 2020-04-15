1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor

Covid-19 ile birlikte üniversite hastaneleri de sözleşmeli sağlık personeli alım ilanları yayınlamaya başladı. Elektronik ortamda alınan başvurulara 3 ila 10 bin arasında başvuru oluyor. Yüksek KPSS puanlı bir aday, tüm ilanlara başvurup, tümüne yerleşebiliyor sonra da birini seçip diğer kadroları boş bırakabiliyor. Ne yazık ki tedbir alan da yok.
 15 Nisan 2020 00:04
Yazdır
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor

Koronavirüs salgını sonrasında sağlık personeli alım ilanları artmaya başladı. Önce Sağlık Bakanlığı 18 bin kişilik bir ilan yayımladı. Şimdi de üniversite hastanelerinin ilanları yayınlanmaya başladı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler gereğince, sözleşmeli sağlık personeli alımında sözlü sınav yapılmamaktadır. Şartları taşıyan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşmektedir.

Ancak, Covid-19 sonrasında bir çok üniversite hastanesi aynı anda ilan yayımlamaya başlamış ve her bir ilana 3 bin ila 10 bin arasında başvuru gelmeye başlamıştır.

Yüksek KPSS puanına sahip adaylar tüm ilanlara başvurabilmektedir. Burada kurulmuş olan bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. İlanları görmek için tıklayınız.

Yüksek puanlı adayların tüm ilanlara başvurup, bir çok kadronun boş kalmasının önlenmesi ve hizmet ihtiyacının görülebilmesi için;

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, sözleşmeli personel alımlarının merkezi olarak yapılması sağlanmalıdır.

2- Üniversite hastaneleri, mülga Devlet Personel Başkanlığının görevlerini yürüten Çalışma Genel Müdürlüğüne taleplerini iletmeli ve bu talepler yılda 2 veya 3 kez ortak olarak yayımlanmalıdır.

Bu düzenleme yapılmazsa, yüksek KPSS puanlı adaylar 10 ilana birden başvurup hepsine yerleşerek sonra da birini seçerek dokuz kadroyu boş bırakmaya devam edecektir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Basın İlan Kurumu, Bakanlığın izni olmayan ilanları mı yayınlıyor?
14 Nisan 2020 13:15		 TÜBİTAK 99 personel alacak
14 Nisan 2020 10:17
150 genç mezun 'TRT Yetenek' ile istihdam edilecek
14 Nisan 2020 10:13		 Kaymakam adaylığı nihai başarı listesi açıklandı
12 Nisan 2020 17:10
Yerleşen sözleşmeli personelin sehayat izinlerine dair açıklama
12 Nisan 2020 16:49		 CHP: 20 bin öğretmen işinden ayrıldı ancak halen atanamadı
12 Nisan 2020 15:16
Sürekli işçi alımlarında mevzuata aykırı ilanlar sürüyor!
09 Nisan 2020 17:34		 14 bin işçi alımında, göreve başlama işlemlerine dair 12 maddelik açıklama
09 Nisan 2020 12:57
Bakanlık geç hareket edince ilan edilen kadroların yarısı boş kaldı
09 Nisan 2020 12:11		 14 bin işçi alımında ilk kuralar çekildi
08 Nisan 2020 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
Fahrettin Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 2
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
penguen dansı 2
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
luppo 1
sözlükte tek başına olmak 3
marketlerde luppo'nun kalmaması 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 4
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 3
0.021 oranı 5
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam