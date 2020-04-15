Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor
|15 Nisan 2020 00:04
|Yazdır
Koronavirüs salgını sonrasında sağlık personeli alım ilanları artmaya başladı. Önce Sağlık Bakanlığı 18 bin kişilik bir ilan yayımladı. Şimdi de üniversite hastanelerinin ilanları yayınlanmaya başladı.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler gereğince, sözleşmeli sağlık personeli alımında sözlü sınav yapılmamaktadır. Şartları taşıyan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşmektedir.
Ancak, Covid-19 sonrasında bir çok üniversite hastanesi aynı anda ilan yayımlamaya başlamış ve her bir ilana 3 bin ila 10 bin arasında başvuru gelmeye başlamıştır.
Yüksek KPSS puanına sahip adaylar tüm ilanlara başvurabilmektedir. Burada kurulmuş olan bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. İlanları görmek için tıklayınız.
Yüksek puanlı adayların tüm ilanlara başvurup, bir çok kadronun boş kalmasının önlenmesi ve hizmet ihtiyacının görülebilmesi için;
1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, sözleşmeli personel alımlarının merkezi olarak yapılması sağlanmalıdır.
2- Üniversite hastaneleri, mülga Devlet Personel Başkanlığının görevlerini yürüten Çalışma Genel Müdürlüğüne taleplerini iletmeli ve bu talepler yılda 2 veya 3 kez ortak olarak yayımlanmalıdır.
Bu düzenleme yapılmazsa, yüksek KPSS puanlı adaylar 10 ilana birden başvurup hepsine yerleşerek sonra da birini seçerek dokuz kadroyu boş bırakmaya devam edecektir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Basın İlan Kurumu, Bakanlığın izni olmayan ilanları mı yayınlıyor?
14 Nisan 2020 13:15
|TÜBİTAK 99 personel alacak
14 Nisan 2020 10:17
|150 genç mezun 'TRT Yetenek' ile istihdam edilecek
14 Nisan 2020 10:13
|Kaymakam adaylığı nihai başarı listesi açıklandı
12 Nisan 2020 17:10
|Yerleşen sözleşmeli personelin sehayat izinlerine dair açıklama
12 Nisan 2020 16:49
|CHP: 20 bin öğretmen işinden ayrıldı ancak halen atanamadı
12 Nisan 2020 15:16
|Sürekli işçi alımlarında mevzuata aykırı ilanlar sürüyor!
09 Nisan 2020 17:34
|14 bin işçi alımında, göreve başlama işlemlerine dair 12 maddelik açıklama
09 Nisan 2020 12:57
|Bakanlık geç hareket edince ilan edilen kadroların yarısı boş kaldı
09 Nisan 2020 12:11
|14 bin işçi alımında ilk kuralar çekildi
08 Nisan 2020 17:26