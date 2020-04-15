Üniversite hastanelerinin kadroları boş kalıyor. Bir kişi 10 ilana birden başvuruyor, yerleşiyor

Koronavirüs salgını sonrasında sağlık personeli alım ilanları artmaya başladı. Önce Sağlık Bakanlığı 18 bin kişilik bir ilan yayımladı. Şimdi de üniversite hastanelerinin ilanları yayınlanmaya başladı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler gereğince, sözleşmeli sağlık personeli alımında sözlü sınav yapılmamaktadır. Şartları taşıyan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşmektedir.

Ancak, Covid-19 sonrasında bir çok üniversite hastanesi aynı anda ilan yayımlamaya başlamış ve her bir ilana 3 bin ila 10 bin arasında başvuru gelmeye başlamıştır.

Yüksek KPSS puanına sahip adaylar tüm ilanlara başvurabilmektedir. Burada kurulmuş olan bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. İlanları görmek için tıklayınız.

Yüksek puanlı adayların tüm ilanlara başvurup, bir çok kadronun boş kalmasının önlenmesi ve hizmet ihtiyacının görülebilmesi için;

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, sözleşmeli personel alımlarının merkezi olarak yapılması sağlanmalıdır.

2- Üniversite hastaneleri, mülga Devlet Personel Başkanlığının görevlerini yürüten Çalışma Genel Müdürlüğüne taleplerini iletmeli ve bu talepler yılda 2 veya 3 kez ortak olarak yayımlanmalıdır.

Bu düzenleme yapılmazsa, yüksek KPSS puanlı adaylar 10 ilana birden başvurup hepsine yerleşerek sonra da birini seçerek dokuz kadroyu boş bırakmaya devam edecektir.