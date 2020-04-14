1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan, koronavirüsten yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretmene Allah'tan rahmet diledi.
 14 Nisan 2020 14:02
Yazdır
Bakan Selçuk'tan, koronavirüsten yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Selçuk, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker'in, koronavirüs tedavisi gördüğü Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Her işi öğrenir, yapar ve bu zor süreci atlatırız yeter ki can sağlığı olsun." dediklerini hatırlatan Selçuk, "Ne kadar haklıymışız. Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sait Murat Teker öğretmenimize Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan İnfaz Kanunu'na ilişkin açıklama
14 Nisan 2020 15:26		 CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor
14 Nisan 2020 15:23
Türkiye Açık Kaynak Platformuna 30 milyon TL kaynak
14 Nisan 2020 14:26		 Sanayi Bakanlığından '10 günlük ara' iddiasına açıklama
14 Nisan 2020 11:48
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
14 Nisan 2020 09:35		 Askeri Yargıtay Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 05:07
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında değişiklik kararnamesi yayımlandı
14 Nisan 2020 03:02		 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:08
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:07		 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
çaya bisküvi banmak 1
mem.net sözlük cafe 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
sözlükte tek başına kalmak 1
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 2
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet ötürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam