Covid-19'a yakalanan Ankara İl Sağlık Müdürü iyileşti
Yoğun iş temposu içerisinde Covid 19 enfeksiyonuna yakalanan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm iyileşti. Gülüm'ün ikinci testi negatif çıktı
|14 Nisan 2020 14:04
|Yazdır
Başarılı ve özverili çalışmalarıyla bilinen Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, geçen haftalarda, yoğun iş temposu içerisinde, Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmıştı. Mehmet Gülüm, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
İkinci testi negatif çıkan Mehmet Gülüm'ün bugün taburcu oldu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ambulanslar koronavirüs vakalarına böyle müdahale ediyor
14 Nisan 2020 15:12
|Türk filmini izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım
14 Nisan 2020 14:33
|Belediye'den yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı
14 Nisan 2020 13:17
|Şehit oğlunun maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
14 Nisan 2020 12:59
|Konya'da bilboardlardan şiveli 'evde kal' mesajı
14 Nisan 2020 12:45
|Mardin'de evde kalanlara 4 dilde konser
14 Nisan 2020 12:40
|İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı
14 Nisan 2020 12:03
|'Taşıyıcı sosyal mesafeye uymazsa 406 kişiye virüs bulaştırabilir'
14 Nisan 2020 11:40
|'Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar salgınla uğraşacağız'
14 Nisan 2020 11:26
|Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor
14 Nisan 2020 11:06