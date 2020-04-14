1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Covid-19'a yakalanan Ankara İl Sağlık Müdürü iyileşti

Yoğun iş temposu içerisinde Covid 19 enfeksiyonuna yakalanan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm iyileşti. Gülüm'ün ikinci testi negatif çıktı
 14 Nisan 2020 14:04
Yazdır
Covid-19'a yakalanan Ankara İl Sağlık Müdürü iyileşti

Başarılı ve özverili çalışmalarıyla bilinen Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, geçen haftalarda, yoğun iş temposu içerisinde, Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmıştı. Mehmet Gülüm, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

İkinci testi negatif çıkan Mehmet Gülüm'ün bugün taburcu oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ambulanslar koronavirüs vakalarına böyle müdahale ediyor
14 Nisan 2020 15:12		 Türk filmini izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım
14 Nisan 2020 14:33
Belediye'den yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı
14 Nisan 2020 13:17		 Şehit oğlunun maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
14 Nisan 2020 12:59
Konya'da bilboardlardan şiveli 'evde kal' mesajı
14 Nisan 2020 12:45		 Mardin'de evde kalanlara 4 dilde konser
14 Nisan 2020 12:40
İtfaiye erlerinin kedi yavrularına yaptığı suni teneffüs duygulandırdı
14 Nisan 2020 12:03		 'Taşıyıcı sosyal mesafeye uymazsa 406 kişiye virüs bulaştırabilir'
14 Nisan 2020 11:40
'Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar salgınla uğraşacağız'
14 Nisan 2020 11:26		 Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor
14 Nisan 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu!
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oruç açıklaması
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif... KYK borçları erteleniyor
Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı, 3'ü ağır yaralı
Vatandaşın gözü altında! 'Patlama yaşanacak...'
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi görüntüleri izledi herkesi uyardı: Asla yapmayın!
Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entübe hasta sayısı 3
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
penguen dansı 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 2
Süleyman soylu'nun istifa etmesi 3
SON İLANLAR
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Eldivan Köylere Hizmet ötürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
TCDD İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 98 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam