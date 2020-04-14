Trakya'nın ilk karantina köyünden ölüm haberi geldi
|14 Nisan 2020 14:18
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde geçtiğimiz hafta karantinaya alınan Trakya'nın ilk karantina köyü Kurudere köyünden acı haber geldi. Köyde yaşayan 82 yaşındaki A.A.'nın korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta 2 kişinin testinin korona virüs pozitif çıkmasıyla birlikte karantina altına alınan Kurudere köyünde korona virüs nedeniyle ölüm gerçekleşti. Bir süre önce özel bir hastanede kalp yetmezliği nedeniyle tedavi olan ve evine dönen 82 yaşındaki A.A.'nın korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yaşanan olay üzerine talihsiz adam tedavi altına alındı. Ancak A.A.'nın tüm müdahalelere rağmen korona virüse karşı verdiği savaşı kaybettiği öğrenildi. A.A.'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz adamın ölümü ise yeğeninin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ortaya çıktı.
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