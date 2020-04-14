İBB'den koronavirüs mücadelesi bilgilendirmeleri için yeni web sitesi
|14 Nisan 2020 14:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında yeni bir internet sitesi oluşturdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü İstanbul'da, kentlinin güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak ve belediye faaliyetlerini duyurmak amacıyla "https://koronavirus.ibb.istanbul" adlı yeni bir site kuruldu.
İstanbullular, bu site üzerinden İBB'nin faaliyetlerini takip edebilecek, Sağlık Bakanlığının ve İstanbul Valiliğinin duyurularından anlık bilgi sahibi olabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya paylaşımlarının da yer alacağı sitede, pandemi hakkındaki bilgilendirmeler tek ekran üzerinden takip edilebilecek. Sitede paylaşılan interaktif harita üzerinden de pandeminin dünyadaki yayılma hızı ve yarattığı etki görülebilecek.
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