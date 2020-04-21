Sözleşmeli eczacı alımlarında, farklı yöntemler uygulanıyor!

Bilindiği üzere, 28 Haziran 1978 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı ek 2 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz ." düzenlemesi bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 28 Mart 2016 tarihli Kararla eklenen mezkür ek 2 nci maddesinin 12 nci fıkrasında; "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır . " ifadesi yer almaktadır.

Son aylarda yükseköğretim kurumları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B statüsünde istihdam edilmek üzere ilan edilen eczacı kadrolarında, mezkur usul ve esaslara göre "Sınav Şartı (KPSS)" aranmadığı için, başvuru süreci sonrası kadro sayısından fazla aday başvuru yapması halinde adayların değerlendirme süreçleri ile ilgili farklı metotlar uygulanmaya başlandığını görüyoruz.

Aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere, yükseköğretim kurumları Eczacı Alımlarında Sözlü Sınav, Lisans Mezuniyet Notunun yüksek olması ve eşitliği halinde yaşı küçük olanın tercihi gibi gerek sübjektif gerekse objektif olarak değerlendirilebilecek düzeyde kriterler konulduğunu görüyoruz.

S.NO ÜNİVERSİTE İLAN METNİ BELİRLEME YÖNTEMİ 1 Gazi Üniversitesi TIKLAYINIZ. Sözlü sınav 2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi TIKLAYINIZ. Sözlü sınav 3 Pamukkale Üniversitesi TIKLAYINIZ. Lisans diploması puan sıralaması (Diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) 4 Dicle Üniversitesi TIKLAYINIZ. Lisans diploması puan sıralaması (Notların eşitliği halinde yaşı küçük olan tercih edilecektir)

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, birçok konuda farklı uygulamaların olduğu yükseköğretim kurumları arasında bu konuda da herhangi bir birliktelik sağlanamamıştır. Bazı üniversiteler başvuran adaylar arasında sözlü sınav yöntemine göre kazanan adayı/adayları belirleme yoluna gider iken, bazıları ise lisans diploma notu üzerine bir yöntem belirlenmiştir. Lisans mezuniyet notu ile seçme bir yandan adil gibi görünse de, bazı üniversiteler yüzlük sistemde, bazı üniversiteler yalnızca dörtlük, bazıları ise hem dörtlük hem yüzlük sisteme göre mezun vermektedir. Haliyle burada adaylar arasındaki denge nasıl sağlanacaktır ?

Öte yandan, özetlediğimiz bu konu özelinde bütünüyle üniversiteleri eleştiremeyiz. Çünkü, söz konusu esaslarda bu konuda personel temin yönteminin nasıl olacağına dair açık bir düzenleme bulunmuyor. Sadece, yukarıda yer verdiğimiz üzere, SGK'ya alınacak eczacı pozisyonlu personelin kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılması hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, Eczacı pozisyonlu sözleşmeli personelin temin yöntemiyle ilgili uygulamada birliktelik sağlanması bakımından "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenleme yapılmak suretiyle başvuru sonrası sürecin netliğe kavuşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.