El yapımı bomba patlatıldı. 1 işçi şehit oldu
|14 Nisan 2020 15:07
|Yazdır
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensupları, Kösreli köyü yakınlarında daha önce yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda bir işçi şehit oldu.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında PKK terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının saat 08.25 sıralarında infilak ettirilmesi sonucu Yasin Sağır isimli işçinin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz tarafından saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Menfur saldırıda şehit olan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14 Nisan 2020 12:29
|FETÖ sanığı eski yargı mensubu çiftin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda
14 Nisan 2020 11:20
|FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü
13 Nisan 2020 16:23
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 1 tutuklama
13 Nisan 2020 16:02
|FETÖ'den yargılanan sanığın tutukluluğuna devam
13 Nisan 2020 14:50
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
13 Nisan 2020 11:35
|Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi
12 Nisan 2020 16:25
|Yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 Nisan 2020 14:37
|FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı 'şefkat tokadıyla' tehdit etmiş
12 Nisan 2020 11:09
|'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
12 Nisan 2020 07:15