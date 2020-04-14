AKOM uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur bekleniyor
|14 Nisan 2020 15:09
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İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentin yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen alçak basınç sistemiyle beraber serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceği konusunda İstanbulluları uyardı.
İBB AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da orta kuvvette esen lodos, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (poyraz) bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına düşeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar batı ilçelerinden tüm İstanbul'a yayılacak
Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, sıcaklıkların tekrar kademeli olarak artarak 18-20 dereceler civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
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