CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesini, parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.
|14 Nisan 2020 15:23
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İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti.
AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, CHP 'hayır' dedi. Muhalefet partisi yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi. Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.
"YAŞAM HAKKIYLA İLGİLİYDİ"
TBMM'de basın toplantısı yapan Öztoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu.
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