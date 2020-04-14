Sosyal medyada nasıl yönlendirilirsiniz. İşte bir örnek
Meltem Ayvalı, dünden bu yana sosyal medyanın gündemine sokulan, çocuk evliliklerine dair belge üzerinden, nasıl yönlendirme yapıldığını açıkladı
|14 Nisan 2020 16:07
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Dün geceden bu yana, sosyal medyanın gündeminde, çocuk yaştaki evliliklere dair bir düzenlemenin TBMM'ye kanun teklifi olarak verileceği yer alıyordu. Ancak infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edilmesine rağmen, bu yönde bir teklif önerge dahi olarak verilmedi.
İşte sorgulamadan her uydurma haberi yayanlar:
Özlem Gürses: ArtıBirTV sunucusu, Sözcü yazarı
Suna Varol: Trol
Feyza Altun: Trol
Erdal Beşikçioğlu: Oyuncu
Armağan Çağlayan: Sunucu
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı yaşananlar üzerine şu açıklamayı yaptı
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