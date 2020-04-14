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Acilde nişanlanan doktor çiftin nikahları kıyıldı

Korona virüsünün yaşattığı yoğunluk nedeniyle hastanenin acil servisinde nişanlanan doktor çiftin, bugün iki kişinin şahitliğindeki törenle nikahları kıyıldı. Çift, korona virüs kabusunun bitimiyle düğünlerini yapacaklarını söyledi.
 14 Nisan 2020 16:14
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Acilde nişanlanan doktor çiftin nikahları kıyıldı

Korona virüsünün yaşattığı yoğunluk nedeniyle hastanenin acil servisinde nişanlanan doktor çiftin, bugün iki kişinin şahitliğindeki törenle nikahları kıyıldı. Çift, korona virüs kabusunun bitimiyle düğünlerini yapacaklarını söyledi.

Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde görevli doktor çift, hastanenin acil servisinde mesai arkadaşlarının hazırladığı temsili programla nişanlanmıştı. Hastane acilinde nişanlanan; Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çifti bugün Sivas Belediyesi Nikah Dairesinde, iki şahidin katılımı ile nikah defterine imza atarak hayatlarını birleştirdi. Doktor çifti mutlu gününde mesai arkadaşları ve aileleri yalnız bırakmadı. Çift, düğün yapmak için koronanın bitmesini beklediklerini söyledi.

Koronanın sona ermesiyle mutlu bir düğün yapacaklarını belirten Dr. Kardelen Turan, "Nikahımız oldu çok mutluyuz. İsterdik ki sevdiğimiz herkes burada olsun. Bütün her şey bittiği zaman biz sevdiğimiz herkesle birlikte düğünümüzü burada yapacağız. Birbirimizi çok seviyoruz. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Düğün Korona biter bitmez. Ona da herkesi bekleriz" dedi.

Koronanın bitmesiyle bu günün acısını çıkaracaklarını söyleyen Dr. Alaeddin Berkem Cilli, "Bizim için önemli olan sevdiklerimizin de mutlu günümüzde yanımızda olması. İnşallah bu günler geçince sevdiklerimizle beraber bu günün acısını çıkaracağız. Düğün korona biter bitmez" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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