Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı
Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
|14 Nisan 2020 16:20
|Yazdır
Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
Silivri Kolan Hastanesindeki 11 günlük tedavilerinin ardından iyileşen Akpınar çifti, alkışlar eşliğinde el ele hastaneden ayrıldı.
Koronavirüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edilen çiftin kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok
14 Nisan 2020 17:44
|İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
14 Nisan 2020 17:23
|Mehmetçik ve polisten yaşlılara çiçeklerle süslenmiş tepside kahvaltı
14 Nisan 2020 16:47
|'Evde kal' çağrısına uyan komşular binada spor yaptı
14 Nisan 2020 16:06
|Salda Gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek
14 Nisan 2020 15:49
|2 gündür kaçan koronavirüs şüphelisi genci polis sokakta yakaladı
14 Nisan 2020 15:39
|Alınan önlemler işe yaradı, virüs henüz bu ilçeye uğramadı
14 Nisan 2020 15:18
|AKOM uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur bekleniyor
14 Nisan 2020 15:09
|Sivas Valisi, koronavirüs vaka durumunu açıkladı
14 Nisan 2020 15:00
|İBB'den koronavirüs mücadelesi bilgilendirmeleri için yeni web sitesi
14 Nisan 2020 14:53