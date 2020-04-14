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Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı

Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
 14 Nisan 2020 16:20
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Koronavirüsü yenen çift hastaneden el ele ayrıldı

Silivri'de yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Makbule (70) ve Turgut (78) Akpınar çifti, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Silivri Kolan Hastanesindeki 11 günlük tedavilerinin ardından iyileşen Akpınar çifti, alkışlar eşliğinde el ele hastaneden ayrıldı.

Koronavirüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edilen çiftin kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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