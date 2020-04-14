Bakanlıktan çiftçi ve üreticiler için koronavirüs broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hayvancılık işletmlerinde ve gıda alışverişinde alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Alınan yeni tedbirler 81 il ve ilçe müdürlüklerine, çiftçilere, üreticilere, parekende sektöründe bulunan odalara hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşür gönderildi.

Bu kapsamda Hayvancılık İşletmelerinde alınan önlemler şöyle belirtildi:

-Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek

mümkün değildir. Bu sebeple, tüm dünyada görülen Koronovirüs salgınında bile çalışmalarımızı aksatmadan Tarım ve

Orman Bakanlığı olarak yetiştiricilerimizin yanındayız.

-Bakanlığımız bünyesinde çalışan tüm veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı

konularında çalışmalarını aksatmamak üzere sahada olacaklar.

-Sizler de önce Koronavirüs riskine karşı Sağlık Bakanlığının yayınladığı "14 KURALA" uyun. Ayrıca aşağıda yer alan

hayvancılık işletmeleri için belirlenen biyogüvenlik kurallarını da hassasiyetle takip edin.

1)İşletmede daima özel çalışma kıyafeti ve çizme giyin. Mutlaka maske kullanın.

2)İşletmeye girerken ve çıkarken ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın ya da el dezenfektanıyla dezenfekte edin.

3)Koronovirüs riski sebebiyle Sağlık Bakanlığınca alınan önlemler kaldırılana kadar zorunda olmadıkça insan yoğunluğunun fazla olduğu hayvan satış yerlerine gitmeyin.

4)İşletme içinde ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı olmasına dikkat edin. Kıyafet değişikliği için işletme girişinde özel bir yer ayırın.

5)İşletmeye girerken ve çıkarken dezenfektanlı ayak banyoları kullanın. Ayak dezenfeksiyonu için hazırlanan solüsyonu sürekli kontrol edin ve belirli periyotlarda değiştirin.

6)İşletme içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyun. Bakanlık personeli dışında çevrede bulunan diğer işletmelerden ziyaretçi kabul etmeyin.

Gıda Alışverişinde ve Gıda Hazırlamada koronavirüse karşı alınan önlemler ise şöyle belirtildi:

Koronavirüs bulaşmasının iki temel yolu vardır:

1. Koronavirüs taşıyan bir kimsenin konuşma, hapşırma veya öksürme ile havaya saçtığı damlacıkların solunması.

2. Üzerinde belirli yoğunlukta koronavirüs bulunan yüzeye dokunularak bunların elle ağız, burun ya da gözdeki yumuşak dokuya taşınması.