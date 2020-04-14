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Bakanlıktan çiftçi ve üreticiler için koronavirüs broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hayvancılık işletmlerinde ve gıda alışverişinde alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda 81 il ve ilçe müdürlüklerine, çiftçilere, üreticilere, parekende sektöründe bulunan odalara hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşür gönderildi.
 14 Nisan 2020 16:20
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Bakanlıktan çiftçi ve üreticiler için koronavirüs broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hayvancılık işletmlerinde ve gıda alışverişinde alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Alınan yeni tedbirler 81 il ve ilçe müdürlüklerine, çiftçilere, üreticilere, parekende sektöründe bulunan odalara hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşür gönderildi.

Bu kapsamda Hayvancılık İşletmelerinde alınan önlemler şöyle belirtildi:

-Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek
mümkün değildir. Bu sebeple, tüm dünyada görülen Koronovirüs salgınında bile çalışmalarımızı aksatmadan Tarım ve
Orman Bakanlığı olarak yetiştiricilerimizin yanındayız.
-Bakanlığımız bünyesinde çalışan tüm veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı
konularında çalışmalarını aksatmamak üzere sahada olacaklar.
-Sizler de önce Koronavirüs riskine karşı Sağlık Bakanlığının yayınladığı "14 KURALA" uyun. Ayrıca aşağıda yer alan
hayvancılık işletmeleri için belirlenen biyogüvenlik kurallarını da hassasiyetle takip edin.

1)İşletmede daima özel çalışma kıyafeti ve çizme giyin. Mutlaka maske kullanın.

2)İşletmeye girerken ve çıkarken ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın ya da el dezenfektanıyla dezenfekte edin.

3)Koronovirüs riski sebebiyle Sağlık Bakanlığınca alınan önlemler kaldırılana kadar zorunda olmadıkça insan yoğunluğunun fazla olduğu hayvan satış yerlerine gitmeyin.
4)İşletme içinde ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı olmasına dikkat edin. Kıyafet değişikliği için işletme girişinde özel bir yer ayırın.

5)İşletmeye girerken ve çıkarken dezenfektanlı ayak banyoları kullanın. Ayak dezenfeksiyonu için hazırlanan solüsyonu sürekli kontrol edin ve belirli periyotlarda değiştirin.

6)İşletme içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyun. Bakanlık personeli dışında çevrede bulunan diğer işletmelerden ziyaretçi kabul etmeyin.

Gıda Alışverişinde ve Gıda Hazırlamada koronavirüse karşı alınan önlemler ise şöyle belirtildi:

Koronavirüs bulaşmasının iki temel yolu vardır:
1. Koronavirüs taşıyan bir kimsenin konuşma, hapşırma veya öksürme ile havaya saçtığı damlacıkların solunması.
2. Üzerinde belirli yoğunlukta koronavirüs bulunan yüzeye dokunularak bunların elle ağız, burun ya da gözdeki yumuşak dokuya taşınması.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Alışverişe çıkmanız gerekirse önce alışveriş listenizi oluşturun.
- Evden çıkmadan önce:
» Ellerinizi su ve sabunla EN AZ 20 SANİYE OVARAK İYİCE YIKAYIN.
» Mümkünse yanınıza sprey el dezenfektanı veya kolonya alın.
-Evden çıktıktan sonra ve alışveriş süresince mutlaka maske kullanın.
- Ellerinizle ağzınıza, gözünüze ve burnunuza temas etmeyin.
- Evden çıkarken binadaki kapı kolu, elektrik düğmesi, asansör kapısı ve merdiven parmaklıkları gibi ortak yüzeylere temastan kaçının.
- Market alışverişlerinizi sadece ihtiyaç olduğunda tek başınıza ve seri şekilde yapın.
-Alışveriş süresince kişilerle aranıza EN AZ 2 METRELİK MESAFE KOYUN.
- Mümkünse nakit para yerine temassız ödeme seçeneğini kullanın.
- Eve geldikten sonra ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın.
- Paket servisle gelen yemeği temiz kaplara alarak poşet ve ambalajlarını atın. Sonra ellerinizi su ve sabunla tekrar en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın.
- Meyve-sebzeyi bol suyla iyice yıkadıktan sonra tüketin.
- Yemekten önce ve sonra ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın.
Unutmayın!
- Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak SIK SIK yıkayın.
- Ev dışında her zaman en az 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyun.
Memurlar.Net
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