Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
|14 Nisan 2020 16:45
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, jandarma komando ve özel harekat timlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı öğrenildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando ve JÖH Timleri tarafından 2️ terörist, etkisiz hale getirildi.T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 14, 2020
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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