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Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
 14 Nisan 2020 16:45
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Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, jandarma komando ve özel harekat timlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist F.Ö'nün 2009'da, H.K'nin ise 2015'te bölücü terör örgütüne katıldığı öğrenildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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